周日（14日）沙田草地賽事，用全闊A跑道角逐，何澤堯今季四度列陣同一賽道，每次均有頭馬落袋，共獲九W。

他在最近一次更四喜臨門，分別贏出「真勝者」、「金鎗六十」、「夢想成金」和「飛輪閃耀」，做埋當日騎師王。

今戰何澤堯共策九駒上陣，「合夥贛勁」、「包裝太保」和「超勁勇士」均屬爭霸棋子，騎者可延續今季A欄勝纜。

第二場五班1400米，賢廐「合夥贛勁」今季初出跑1200米後追入位，造出22秒66全場最快拉士，加程更合可坐正。

第七場三班1400米，希廐「包裝太保」在港初出即勝，但再出兩仗皆熱倒，改配何澤堯兼棄1200米增程跑1400米，決心拼個明白。

第十一場三班1600米，羅廐「超勁勇士」三戰同程獲一冠一亞，上仗氣管有痰才熱倒，復課有正常操練健康已撚番好，有力還盅。

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