新加坡之農曆年賀歲賽，一直安排在初二舉行，今日（13日）當地10場賽事，見習生哈金繼續成為大贏家。

他憑「娛樂家」、「太陽蹤影」、「馬天俠」及「聖十字」四喜臨門，這位騎師連續兩次賽事贏4W。

其中「聖十字」更捧走全日重頭戲金牛賀歲錦標，而哈金繼續以13場頭馬在騎師榜領先。

另外，與哈金再屬霍卡門下的女見習生蕭寶慧，始終未能打開勝門。

蕭寶慧今日再次在尾場策師父霍卡之「聖靈之禮」跑第二，累積六次亞軍而未勝。

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