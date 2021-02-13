「詩人之聲」可謂本港失敗種氏之一，須知此系子嗣在港已有八匹出賽馬，然而共上陣97次卻無一勝績，表現令人失望。

年初三（14日）賀歲賽馬日，葉楚航馬房「華麗傳承」將角逐第二場五班1400米，屆時有望為「詩人之聲」子嗣挽回面子。

「華麗傳承」來港後六戰皆北，包括在去年11月8日季內復出首戰，角逐谷草1200米跑尾三而回，整體表現乏善可陳。

不過葉楚航隨後將此駒休賽，在去年12月11日由從化運回港操練後，便交由潘頓過檔作多次快跳及兩課試閘，動態相當積極。

上周二（2日）「華麗傳承」由潘頓試路程嫌短的1200米泥閘，沿途居後僅以輕抒步頭為目標，名次不須介懷。

潘頓曾策騎「愛添勝」、「共創歡樂」（均已退役）、「葵涌精英」及「帝豪精彩」四匹「詩人之聲」後代皆無功而還，且看今戰夥拍「華麗傳承」能否為此系子嗣作零的突破。

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