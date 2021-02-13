周三（17日）谷草九場賽事，賀銘年停賽復出，暫時卜定「傑彩繽紛」和「芙蓉莊」。莫雷拉、黎海榮及陳嘉熙停賽。

另外，上周三（10日）谷戰，霍利時因副練遲了入紙排位，原定上陣之「水箭龜」、「型感」、「勝感」、「甲烷」及「爪皇烈焰」，五駒全部被勒令退出。

其中「型感」及「甲烷」已報爭周三賽事，均由薛恩主轡。

第三班1200米（第一組）：「晉神」上場在莫雷拉胯下贏馬，因雷神停賽而易配巴度。巴度棄騎上場跑第三名的「共創繽紛」，此駒由田泰安接手。

「魅影揚飛」近兩戰在梁家俊胯下搏失跑第二及第四名，今場由潘頓接手，梁家俊改策同場的「多姿多財」。

第三班1200米（第二組）：「疾風勁草」近兩戰均由史卓豐策騎俱三甲不入，今場易配潘頓上陣。

「富祿」上場在見習生周俊樂胯下贏馬，今場再出改配巴度。周俊樂則外借策騎「金鷹翱翔」，而這匹時廐馬季內曾配周俊樂報捷。

第三班1650米：「喜駿駒」上場在莫雷拉胯下贏馬，雷神停賽改由潘頓接手。

第四班1200米（第一組）：「霹靂狂龍」上場在潘明輝胯下搏失跑第二名，賽後被小組問話，今場由潘頓接手。

第五班1000米：「大當家」上場在蘇銘倫胯下第六名，騎者因滿約離港，改由潘頓接手。

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199