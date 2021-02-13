田泰安今季勝出34場頭馬，排騎師榜第三位。

他在周日（14日）賀歲賽，獲得十匹座騎，其中一匹實力馬是第十場三班1200米的「志力同心」。

「志力同心」上場在港初出負133磅兼排11檔，面對超班的「好眼光」跑第五，表現不差。

此駒今仗捲土重來，田泰安認為馬兒可以收復前失。

田泰安受訪時說：「『志力同心』上場排外檔，被迫走外叠，因此蝕了腳程，跑第五名已不俗。」

「此駒今場改排三檔有利，希望牠的際遇好一點，可以交出好表現。」

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199