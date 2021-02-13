澳洲費明頓馬場今午（13日）舉行一級賽閃電錦標，焦點屬「綠化帶」大戰「露營友」，前者今仗改配當紅女將賈傑美執韁。

「綠化帶」去年4月摘下史密夫錦標後表現下滑，包括在珠峰錦標僅跑第七名而回。

不過「綠化帶」經過約三個月休息後表現回勇，此駒今仗更一改以往單騎領放的跑法，沿途跟守第二位，最終擊敗「威利」系賽駒September Run，攻下本身第五項一級賽冠軍。

相反挾短途經典賽冠軍之名的「露營友」卻大熱倒灶，今賽沿途走勢乏善可陳，最終八匹參戰馬之中僅跑第五名。

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