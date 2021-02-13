高伯新今季暫時勝出七場頭馬，距離練馬師最低頭馬要求16W，仍有一段距離，此刻要加把勁了！

周日（14日）初三賀歲賽，高廐派出五駒上陣，其中一匹焦點馬是第九場「福逸」。

「福逸」上季在賀歲賽初試啼聲，結果在巴度胯下，大勝同場對手三個馬位，盡顯本身潛能。

此駒隨後五次賽事，獲得三冠一亞，現評90分屬歷來高位。

潘頓以往四次夥拍「福逸」出賽，獲兩冠一亞之佳績，今次人馬再來，可望重溫美夢。

同廐一對同主馬第三場「快利寶」與第四場「快利來」均有勝望。

「快利寶」打王牌再戰，此駒捨下周三（17日）三勝之谷草1650米，而轉戰田草1400米，小心放冷箭。

「快利來」本身有優先出賽權，此駒在港首戰田草1400米前快後慢，今次安排縮程跑1200米，部署心存大慾。

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