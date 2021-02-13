年初三（14日）首個牛年賽日跑11場草地賽，每場均有從化兵列陣。

第五場「極速奔馳」季內初出同程跑入位置，其後個多月未再安排快操。

不過最近兩度試從化閘見走勢洶湧，唔似健康有大問題。

同主馬「極速前進 （已退役）過往三Ｗ均由梁家俊操刀

今次帥權交回此子手上，相信已準確充足而臨，表現令人期待。

第八場「百步穿雲」是首次被安排北上操練。

由12月中旬開始，前後共逗留近兩個月。

賽前試1000米從化閘鞍上人大力推騎，谷起狀態才回港作賽。

此駒過往配潘頓交出四冠三亞一季，人馬相當合拍。

今次小休後回配最佳拍檔，似是有的放矢。

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