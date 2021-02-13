《玄機解馬》第三季第24集將在周六（13日）年初二中午12時正，於YouTube及《果燃台》開播。

今集係賀年特別版，在此先祝各位讀者新年快樂、身體健康、牛氣沖天！

碧霞老師今次會聯同Dman一齊煮飯仔，整番三味賀年開運菜應節，到底佢係咪入得廚房出得廳堂嘅新時代女性？大家睇片就知囉！

三款牛年開運菜「茄汁煎蝦碌」、「紅棗花膠燉鮮奶」及「風生水起撈得起」，大家可以照住炮製，拎個好意頭！

今次跑馬喺禮拜日（14日）年初三，當日亦係俗稱嘅「赤口」，究竟到時有咩要注意？碧霞老師都會一一同大家講解。

碧霞老師同DMAN亦會提供周日賽事心水馬，希望可以幫到大家發新年財。

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199