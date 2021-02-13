周日（14日）是大年初三賀歲賽，同時也是「友福」系馬主蘇永強的農曆生日。

他名下的「齊齊友福」及「友盈友福」將會在這天出戰，「齊齊友福」跑第四場四班1200米，而「友盈友福」則出戰第十場三班1200米。

蘇永強受訪時說：「我兩匹名下馬同日出賽，其實是我向米高（鄭俊偉）要求的，因為年初三是我生日。」

「以往米高擔任吳定強副練時，我們兩人已認識，其後他升正開倉，我便一直支持至今。」

「『齊齊友福』上仗由賀銘年取勝，當他得知此駒將報跑今次賽事，卻碰上其停賽期，便立即通知同鄉蘇銘倫向鄭俊偉索騎，我們也答應了。」

「即使其後莫雷拉及潘頓分別索騎，我也一一婉拒；可惜，其後蘇銘倫決定替同場『牛精麒麟』策騎，最後帥權才輾轉落入彭國年手中。」

「『齊齊友福』勝後仍保持理想狀態，雖然最近一課試閘包尾而回，但蘇銘倫試閘後向我解釋，馬兒在出閘時撞了一撞，不太開心才不肯跑，並非任何健康問題。」

「我希望馬兒今仗能夠有好際遇，可繼續交出好表現。」

至於「友盈友福」，蘇永強指此駒仍然需要時間適應本港環境。

牠在試閘及晨課常有悦目走勢，可惜到真正出賽時，走來未夠集中，希望今仗重配眼罩後，能夠改善走勢。

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