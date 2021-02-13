新西蘭馬后「旋律美人」在2月初摘下唐頓一哩賽，摘下競賽生涯第13項一級賽桂冠之餘，更追平1999年至2002年紐國馬后「日平線」所保持的當地賽駒贏一級賽紀錄。

「旋律美人」今天（13日）乘勝追擊，以頂頭大熱門身份，出戰在特里巴馬場舉行的2000米一級賽戴康比錦標（Herbie Dyke Stakes），銳意超越「日平線」的紀錄。

然而「旋律美人」在直路被Tiptronic持續壓迫，其後今場亞軍The Chosen One衝刺時內閃，使「旋律美人」受阻，最終在十匹參戰馬中跑尾二而回。

今屆戴康比錦標盟主為前香港馬「皇者勝利」，此駒在港服役時分別在三班田草1600米及泥地1650米各贏一Win，在18/19馬季後便宣佈退役，被運往新西蘭作賽。

今仗「皇者勝利」練馬師Jenny & Bob Vance讓此駒初次增程跑2000米，結果在騎師Jonathan Riddell胯下爆冷掄元，以八歲之齡初嚐一級賽冠軍滋味。

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