農曆新年人人都想「福」到，年初三（14日）馬主鄭永安（洋名Michael）嘅「福」系馬，就有「福逸」列陣第九場二班1200米，若然順利贏馬，就真係「福」到夠晒應節。

雖然「福逸」上季腳有過事提早唞暑，但今季復出已可收住韁贏三班1000米直路賽。

上場「福逸」初升第二班得第二，Michael表示上場之敗只係因為匹馬冇咗新鮮感，再跑1000米已嫌短。

今次此駒終於增程跑番1200米，過往三戰同程贏晒，即使同場對手有明星馬「顯心星」（方嘉柏馬房）及不敗之師「好眼光」（蔡約翰馬房）。

馬主Michael形容這是一場硬仗，但都有信心愛駒可以在牛年打響頭炮。

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