周日（14日）沙田賀歲戰，第九場二班1200米之「順勢贏」，上仗在巴度胯下爭同程跑第三名，騎者期望馬兒今場可以交出進一步演出。

巴度分析時說：「『順勢贏』質素優秀，我很喜歡牠，其表現向來穩定，並且仍在進步中。」

「此駒上場追入第三名，當時排10檔走三叠，在沒有遮檔的情況下競跑，入直路後仍可交出不俗走勢跑第三，成績不錯。」

「我覺得這匹沈廐馬性格忠心，我不肯定牠現階段跑1200米還是1400米比較好，因為我認為牠似乎有點長力，衝刺時帶點均速。」

「順勢贏」今場排9檔起步，似乎不太理想，巴度希望馬兒可以克服外檔之阻力，爭入前列。

巴度補充說：「由於馬兒今場仍抽外檔之關係，我需要花多一點時間移入，希望取位順利，可以搶佔有利位置，不用蝕太多腳程。」

「我可以告訴你，『順勢贏』近期在晨課很好，而且屬於容易策騎的馬，期望今場跑得更接近。」

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