年初三（14日）沙田賀歲賽馬，由於武肺疫情關係，繼續會採用閉門作賽方式進行，不開放予公眾人仕入場，成為歷年首次無公眾馬迷入場的賀歲賽。

全港各場外投注站，賽日均關閉不營運，馬迷想發新年財，只能透過電話及網上投注。

上年賀歲賽於1月27日舉行，當時正值疫情剛爆發之時，馬會宣佈只准已預先訂座的公眾入場，並設有上限，最終只有8,000多人人場。

但今年賀歲賽公眾不准入場，只准預先訂座出賽馬主及親友入場 ，預期變成旺財不旺丁。

明日沙田馬場共編排11場賽事舉行，第一場賽事於中午12時30分開跑；馬場內雖不會有醒獅表演、敲銅鑼等節目，但馬會亦動用儲備，為三項大彩池注入多寶彩金。

三T多寶推高至$600萬，若以10元一注獨中三Ｔ正獎，估計彩金可高達1,200萬元。

六環彩六寶獎也累積$560萬多寶，如只有10元一注獨中，估計彩金亦可高達1,100萬元。

而第三、七及十一場四重彩及四連環合併彩池，亦各有$100萬多寶，以上三項彩池彩金共$2,600萬。

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