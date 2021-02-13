周日（14日）沙田賀歲賽事，第五場四班1200米丁廐初出馬「神舟時代」，是香港國際拍賣會新馬。

此駒在港五次試閘，均由田泰安一手打理，其中上月尾大閘更試贏一出即勝的「楚霸王」，可見「神舟時代」操好才出，有權即食。

田泰安今晨（13日）收操後受訪時說：「『神舟時代』是匹乖巧的馬，牠來港後的試閘均由我主理。記得初期走勢稚嫩，不懂發力，影響末段貫注力。」

「我便與練馬師丁冠豪商量，教導馬兒學習放鬆競跑，並指導牠如何應付賽事步速，以及在馬群中競跑。」

「牠目前進度令我們滿意，我和丁冠豪都認為，現在是合適的時機出賽。」

「我認為『神舟時代』並非一匹出閘後迅速搶放的馬，牠稍留將會更好。」

「我會盡力讓馬兒放鬆及舒服地跑，希望入直路後交出理想走勢，爭取最佳名次。」

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