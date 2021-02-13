莫雷拉在年初三（14日）賀歲賽起停賽兩天，最大受益者當屬其好友田泰安。

須知田泰安今戰座騎「加州雷電」、「好眼光」及「果然友」，上仗均在雷神胯下贏馬及上名。

不過田泰安手上惡馬又不止上述三駒，年初三此子兩匹第五班座騎「君臨大地」（何廐）及「宇宙紀錄」（苗廐）均有不俗爭勝機會，有權為騎者在牛年先聲奪人。

第一場「君臨大地」季內曾夥拍田泰安勝出田草2000米，相反其餘三戰1600米皆三甲不入，可見馬兒路有專長。

今戰這匹九歲老馬回師2000米，賽前練馬師為此駒安排一課泥閘省起狀態，與贏馬一役部署如出一轍，因此未嘗不可再度揚威凱旋門。

第二場「宇宙紀錄」雖然服役至今五戰皆不上名，然而今季此駒在試閘表現卻一直不差，包括上周二（2日）在田泰安胯下試泥閘，沿途走勢相當輕鬆。

此駒最近兩仗分別由黃俊及黎海榮執韁，與一貫馬房搏殺手法大相逕庭，因此落敗戰績大可不必過份放大。

今仗「宇宙紀錄」降班跑1400米，立即交由馬房愛將田泰安壓陣，表現有權脫胎換骨。

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199