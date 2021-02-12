周日（14日）初三舉行11場草地賽事，有兩匹上次落飛馬，值得跟進。

首匹是第二場「趣怡」，這匹方嘉柏馬房轉倉馬，至今仍未開齋令人失望。

上仗除去所有配備出賽，埋門受到大戶狙擊，由22倍打至13倍開跑，跌幅超過40%。

結果直路遲望空之下所負不遠，今次續配有過一次經驗的薛恩，隨時闖入前列。

另一匹是第十場「樂滿貫」，此駒上仗閘前受到不少信心票支持。

最終由4.5倍打到2.7倍大熱開跑，跌幅高達40%。

結果「樂滿貫」大慢閘，全程居後無跑過。

今季告東尼轉配潘頓出賽六次，其中一半可以跑入三甲，成功率算高。

這位冠軍級騎師，搶閘工夫上乘，只要順利放頭跑的話，大有機會現真身。

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