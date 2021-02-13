霍利時剛周一（8日）因排位程序出錯，最終周三（10日）五匹參戰馬，被迫掛免戰牌。

周日（14日）沙田賽事，霍利時派出七駒上陣，他當然希望贏馬抒悶氣。

第六場「噴火龍」與第十一場「水箭龜」幕後關係密切，剛周三無路請纓，今次兩駒分途出擊，值得留意。

「噴火龍」在港三場頭馬，來自田草1200米（兩勝）及1400米，前仗在谷草1650米，不敵「馬爾代夫」屈居第二。

此駒上仗突然失準，今戰運用優先出賽權轉戰田草1600米，兼強配冠軍騎師潘頓，戰意十足。

「水箭龜」是田谷兩地雙槍將，季內贏馬路程為田草2000米，近期稍作回氣後，今次選跑田草1600米，同程兩戰一冠一亞，不容忽視。

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