希斯今季回歸香港，外界給予極大期望，然而其成績卻不似預期，暫時只有10W在手。

希斯在下周三（17日）谷戰，共有三駒列正選，其中一匹為四班1200米之「瑪神好運」。

「瑪神好運」今晨（13日）六時左右，在內圈跑道出口附近，拋下騎師薛恩，並破紀錄地空馬狂奔九圈。

最後此駒被工作人員捉住，最終人馬無恙。

由於空馬走脫耗費不少時間，導致封圈耙地押後進行，機坪一度有數十匹馬在等候，場面非常擁擠。

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