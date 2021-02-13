應屆寶塚紀念賽及有馬紀念賽盟主「創世駒」，今季目標征服世界各項大賽。

「創世駒」馬主周日賽馬團體（Sunday Racing Co Ltd）昨天（12日）宣佈，這匹五歲灰色雌馬將應邀參加3月27日在美丹馬場舉行的杜拜司馬經典賽。

此駒早前已公佈已報名參加4月25日在沙田馬場舉行的女皇盃，屆時有機會與應屆三歲三冠馬后「謀勇兼備」攜手攻堅這項本港大賽。

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