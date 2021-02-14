今午（14日）舉行初三賀歲賽，近期旺氣迫人的雷神莫雷拉停賽，騎師形勢相對較混亂，正是向冷門埋手好時機。

外號「逆流大叔」的郭能兩匹座騎「樂盈盈」及「水箭龜」皆有不俗實力，有望為騎者在牛年有個好開始。

頭場五班2000米，「樂盈盈」上仗大幅增程跑谷草2200米快放僅負，表現明顯有進步。

以剛戰交出段速結合今場對手，今仗就算排外檔亦足以切入自行控制步速，補中望濃。

尾場三班1600米，「水箭龜」賽績上近期以田草表現更佳，上仗跑2000米不留而放敗不足據。

今仗縮程換配備賠率回升，同程兩戰未失Q值得捧場。

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