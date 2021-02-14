今午（14日）初三賽馬日戲肉賀年盃，結果由告東尼馬房「美麗笑容」以次熱門身份捧走此項錦標。

作為四歲精英，「美麗笑容」卻在打吡報名馬中榜上無名，皆因練馬師告東尼認為此駒欠缺長力。

「美麗笑容」馬主美麗賽馬團體成員之一郭少明說：「我們很想『美麗笑容』跑打吡。」

「不過告東尼對我們表示，馬兒跑1400米及1600米最好，可能今年「美麗」系沒有馬跑打吡。」

「此馬今仗輕磅有利，因此我很有信心。

「馬兒今季有進步，下仗會跑谷草一班1650米，或2月28日有一場1400米，都可能是目標之一。」

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