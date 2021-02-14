第六場四班1600米：「果然友」連仗跑田草1400米非冠即亞，今仗趁勇再跑同程。

昨日（13日）開飛4.9倍，5點落到4倍，現時3.8倍W，1.5倍P。

睇飛依然有信心今仗會跑得好，贏可能難啲，但入三甲應穩。

「博愛友威」今季跑咗同程六次全敗共減7分，跑落似無再進步，今仗又再跑同程轉用蘇銘倫。

昨日開飛2.7倍大熱，5點回上6.6倍，現時再落返5.7倍W，2.6倍P。早飛係有，但如太熱就唔值博。

「大有心得」前仗走光，上仗有飛第四毫無目標，今仗繼續跑1600米改配波健士。

昨日開飛3.5倍估晤到咁多飛，5點回上6.2倍，現時企住4.9倍W，1.7倍P。有墊底飛，今場有機現真章。

「鋒芒快露」上仗初跑1600米有試馬味道，今仗再跑同程轉用周俊樂减磅跑。

昨日開飛11倍，5點企住10倍，現時11倍W，4倍P。

少少墊底飛，今仗磅輕對質新馬有著數，跑三三四四應無問題。

提供：10果然友、6大有心得、3博愛友威、7鋒芒快露

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