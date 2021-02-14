華籍練馬師連續三期賽事均食出尾糊，三匹頭馬分別為「糖糖幸運」、「宜春輝煌」及「足金好球」。

三匹均屬丁廐四歲當打之輩，在餘下時間肯定有力再為馬房爭功。

其中於今戰（14日）再下一城的「足金好球」，已報爭三月舉行之本屆香港打吡大賽，馬匹獲勝後相信評分可突破80分，但看來未足以躋身這項四歲馬最高榮譽之戰。

練馬師丁冠豪說：「『足金好球』勝出今仗後，應該仍未夠分取得今屆打吡的入場券。

「下仗我會安排牠出戰3月7日的二班1800米賽事，希望屆時可取得足夠分數。」

「我對此馬的長力沒有懷疑，賽後潘頓匯報馬兒在末段追得很勁，只是出閘仍不夠快，期望稍後可改善此毛病。」

「由於下仗『足金好球』很有可能負輕磅上陣，屆時潘頓應造不到磅，需要換人上陣，至於人選則要稍後待定。」

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