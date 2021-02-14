牛年第一場賽事，由第五班馬先打頭陣，今天（14日）初三第一場14駒角逐2000米長途賽，蘇保羅、梁家俊師徒近期搏馬手風旺，二人攜手打響農曆新年頭炮，各自連贏三個賽日。

本地華將梁家俊上次沙田日馬（6日）連中三元，之後於谷中夜賽（10日）亦能取得進賬，於今戰牛年賀歲賽馬，騎者頭場策蘇廐「龍戰士」臨場被捧成大熱。

結果這一匹之前16戰從未入Q的七歲英國自購馬，在梁家俊胯下直路上一攻而破，終於打開在港勝利之門。

蘇保羅說：「很開心可憑『龍戰士』勝出牛年首場賽事，此馬今次贏在落班有利。」

「當然梁家俊的發揮亦很出色，全程跑來很有智慧，我希望在新的一年頭馬陸續有來。」

第一場單Win及組合獨贏A1分別派47元及27元，二重彩派255元。

至於跑獲第二至四名為「君臨大地」、「為善聚樂」與「靈鋒」。

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