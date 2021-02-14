華將蔡明紹在今午（14日）牛年賀歲賽，先於第八場夥拍師傅告東尼麾下「美麗笑容」捧走戲肉賀年盃，然後在第十場以葉廐「二話不說」再下一城，從而自製全場最大冧巴馬孖寶。

第十場三班1200米，蔡明紹夥拍葉廐「二話不說」即使全程走三疊望空，惟這匹五歲紐國自購新馬末段仍能貫注到底，藉此敲響本身季內勝鼓。

「二話不說」屬葉廐罕見表現穩定的賽駒，本身季內暫八次上陣七次跑入前五名，包括在今賽鞍上人蔡明紹胯下，五戰獲一冠一亞兩季一殿全入前四名。

蔡明紹繼蘇銘倫及何澤堯後，成為牛年賀歲賽第三位梅開二度騎師。

第十場單Win及組合獨贏A3分別派76及25.5元，二重彩派805元。

第二至四名順序為「至尊高陞」、「樂滿貫」及「簹多福」。

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199