今天（14日）沙田馬場上演牛年賀歲賽事，蘇銘倫與沈集成攜手率先起孖。

騎練早於第三場憑「弗雷」打響牛年頭炮，接着在第六場第四班1600米，再度合作出擊得手，五歲自購馬「博愛友威」終取得轉倉後首捷。

「博愛友威」今仗由潘頓換上蘇銘倫執韁，閘前落飛最終成為大熱門，結果人馬一步不蝕之下沿內欄追上，氣走原本是頂頭大熱的「果然友」（方嘉柏馬房）。

蘇銘倫去年12月20日在港首次上陣，這一期賽事是他今次此行之告別戰，暫時騎者共取得11場頭馬。

沈集成說：「蘇銘倫今場策『博愛友威』的表現真的超正，此馬很尺寸、而且有口，上仗更跑至氣管有血，絕對不是一匹易騎之馬，必須大師傅才能駕馭。」

「蘇銘倫則克服了種種難題，順利替馬兒取勝，真是難得。」

「我估計勝出今仗後，此馬仍可留在第四班出賽，應該還有一定的競爭能力。」

「博愛友威」原本已報爭周三晚（17日）谷草夜賽的第四班1650米，現時以130磅負磅贏馬之後，依例須加七磅，變相周三已不能上陣。

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