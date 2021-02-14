羅富全馬房服役或在港初出馬今季成績良好，除了「大眾開心」及「健康愉快」掄元外，還有「逍遙駒」、「旗幟輝煌」、「快快有」及「明月生輝」上名，當中不乏具分頭之輩。

牛年第一次賽事將於今午（14日）舉行，羅廐三歲新西蘭自購新馬「皇龍福將」初出，角逐第五場四班1200米。

「皇龍福將」父系Per Incanto服役最高成就為三級賽托迪尼錦標（1200米）冠軍，競賽生涯早期已有頭馬進賬，性能早熟。

母系Princess Annaliese競賽成績同樣不俗，曾勝出1600米表列賽Trust Breeders Stakes。

霍利時馬房「戰熊三千」為「皇龍福將」全兄長，前駒服役初出角逐田草1000米，以167倍大冷門身份後上跑入季軍。

現年四歲的「戰熊三千」更踏入大熟黃金期，季內六戰谷草1200米獲兩冠兩亞佳績，因此可以預期「皇龍福將」在港應能闖一番功業。

「皇龍福將」來港後試閘四次，最近兩課從化閘皆後上掄元，狀態及鋒而試。

羅富全馬房部署初出馬向來急進，加上「皇龍福將」進度良好，未嘗不可一擊即中。

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