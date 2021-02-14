雖然莫雷拉由今期（14日）賀歲日起停賽兩天，但是其好戰友蔡約翰並無因此而放緩馬房攻勢。

第二場五班1400米，雷神同鄉波健士夥拍「魅力漢子」沿途跟守第二位，入直路先發制人，最終爆42倍大冷開齋。

「魅力漢子」為此系人馬敲響季內勝鼓，須知同系賽駒「銘記知心」、「魅力仔」及「魅力星光」均仍是未勝馬之身。

經歷剛周三（10日）谷草送歲馬食白果後，蔡約翰馬上重駁勝纜，目前以40場頭馬，落後榜首方嘉柏三Ｗin。

「魅力漢子」馬主鄧偉彬說：「賽前我對『魅力漢子』的信心不大，因為蔡約翰曾評價此駒的氣量不太夠。」

「事實上此馬早前跑谷草1200米也埋不到尾，怎想到今次跑田草1400米卻可以勝出呢？所以真的很驚喜。」

「能夠在新一年贏馬及與家人一齊拉頭馬，真的是一件開心事呢！」

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第二至四名順序為「日就月將」、「合夥贛勁」及「無極戰士」。

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