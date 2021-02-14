大年初三賀歲日今午（14日）在沙田馬場舉行，馬場只招待出賽馬主及親友到場，不對外開放，形同閉門作賽。

巧合地，特首林鄭月娥昨晚（13日）在其個人Facebook專頁上載多圖，關於她日前到訪馬場的圖片，並大讚馬會抗疫措施做得足夠。

政府有意在初七（星期四）放寬部分場所的限制，體育處所包括室內和戶外場所、健身中心。

而之前不少高官亦出巡視察，今次林鄭踩入馬場，未知是否意味稍後會批准馬場重新對外開放，並在其個人Facebook測試水溫。

不過，網民對於林鄭沾馬會的光有讚有彈，有網民表示希望馬會唔好出現確診個案（林鄭到場），否則被圍封；亦有網民指連特首都撐場做show，馬場好快開得番咯。

林鄭在Facebook帖文，指馬會做好防疫，因而可以「馬照跑」，令賽事在安全環境下進行。

去年12月於國際賽事通過建立racing bubble（賽馬氣泡），所有參加國際賽的訪港人士，須接受多次病毒檢測及在港逗留期間不能跟社區人士有任何接觸，使令人矚目的國際賽能夠順利完成。

她同時表示，只要以最大的決心做好抗疫措施，個人和企業仍可在「新常態」下維持正常的活動。

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