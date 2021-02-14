高伯新旗下短途新星「福逸」，今戰（14日）取得出道以來第五Win，天陷第二班賽事，為馬主鄭永安夫婦與鄭文昌贏得100萬港元的優異成績特別獎金。

根據此項特別獎金規定，任何評分不低於80分的賽駒於年屆五歲前勝出一場第二班賽事，其馬主即可獲得100萬港元的優異成績特別獎金。

「福逸」末段力抗「韋小寶」（蘇保羅馬房）的來犯，最終以短馬頭位之先奪勝。

高伯新賽後說：「今次馬兒面對多匹實力強勁的對手，於賽事中曾一度見牠可以輕鬆取勝，雖然於最後50米未能增速，但表現仍相當出色。」

「我們一直認為牠今仗會有進步的表現，牠曾休賽一段日子，需要多一些操練及上陣以提升狀態。」

高伯新一直對「福逸」均有不俗的評價。

他續說：「有些馬匹足以令你每朝自動自覺起床，有『福逸』這類馬在馬房，你根本不需要調教鬧鐘。」

「訓練此駒亦非一帆風順，但我樂在其中。」

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