今天（14日）第九場第二班1200米，為沙田賀歲馬另一場高班賽事，在莫雷拉停賽缺陣之下，焦點落在另外兩位排名騎師榜二、三位的潘頓及田泰安身上。

尤其田泰安頂替雷神為未敗之師「好眼光」（蔡約翰馬房）掛帥，此駒雖首次升上第二班角逐，臨場依然被捧成2.2倍Win，成為頂頭大熱。

至於由潘頓策騎之「福逸」（高伯新馬房）屬次熱門，獨贏賠率有3倍。

賽事中「好眼光」沿用近兩仗贏馬跑法，一早放出，可惜帶至約最後250米左右已呈力弱，由「福逸」取而代之。

「福逸」越過「好眼光」後奮力邁向終點，雖然埋門被「韋小寶」（蘇保羅馬房）步步進迫，仍力保勝果險勝短馬頭位，替潘頓贏得牛年首Win。

反觀「好眼光」直路上腳軟，最終只能跑第七，首逢敗績。

高伯新說：「『福逸』賽前試閘走勢一流，馬兒有進步，牠將於一個月後跑一班1200米，然後進軍級際賽。」

第九場單Win及組合獨贏A1分別派30.5元及13元，二重彩派244元。

跑獲第三及四名馬匹為「順勢贏」與「莫浪求」。

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