疫情下的年初三賀歲馬，受限聚及一系列防疫、抗疫措施影響，沙田馬場今午（14日）半閉門作賽，氣氛自然遠遜往年。

隨住科技演進，投注額早已證明不受疫情影響，馬會每次都有十多億元彩池。

以今次牛年賀歲馬為例，11場田草賽事投注暢旺，馬會可說不旺丁而大旺財。

本地騎練一向是賀歲馬最佳男角色，今午分別有何澤堯及蘇偉賢雙喜臨門，雙雙為華人陣營帶來好運。

當中，何澤堯隨即壓過巴度進佔騎師榜第四位，頭馬數字追平排第三的田泰安，僅亞軍數字有所不及。

外籍騎練亦有多人贏馬打響牛年頭炮，當中又以希斯最威，他以第四場「佳運財」與第七場「包裝太保」起冷孖，打破一個月頭馬荒。

同日亦有紅盤賽事應節，此乃第六場四班1600米由首次熱門「博愛友威」及「果然友」串Q，並由前駒夥拍蘇銘倫跑出大熱獨贏。

全日戲肉第八場賀年盃，由閘前落飛次熱門「美麗笑容」夥拍蔡明紹輕鬆奪冠，人馬合作取得連捷。

今場勝出練騎為告東尼及蔡明紹師徒，後者同時首勝賀年盃，且替華將復贏賀年盃，別有一番意義。

告東尼亦重奪失落多年的賀年盃，兼且敲響2月份勝鼓。

他對上一次贏賀年盃，是八年前憑「蓬萊仙子」（已退役）跟另一華將楊明綸合作做到的。

第八場賀年盃第二至四名依次為「輝煌星」、「百步穿雲」及「真妙星」，前兩駒分別是全場次老（七歲）及最老（八歲）賽駒。

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