今天（14日）舉行年初三賀歲馬，當中有唔少降班馬準備充足，遇上較弱嘅對手有權一網打盡。

第二場「舉世無雙」宜家嘅實力跑四班就捱打，不過一落到五班就可以也文也武。

上季「舉世無雙」喺四班跑極都唔識上名，落五班就即刻贏馬，部署明刀明槍。

季初高伯新一心求降班，今次求仁得仁落到五班，即刻搵番贏馬拍檔史卓豐執韁，有權照辦煮碗。

第三場「新威力」近兩戰試過留後衝一段追番唔少，又試過全程混中疊，唔上唔落跟到尾，呢兩場極有試馬味道，試好剛啱減夠分降班。

梁家俊晨課即加倍重視，快跳、教閘、甚至踱步都親手做埋，加上打王牌再加眼罩，似係部署新春搏馬。

第七場「好好學習」剛啱二班同對手鬥住放都第四，呢組三班評分拉闊至85至60分，變相此駒可以降班跑，咁著數要提防。

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