第八場一班1400米賀年盃：「加州雷電」增程跑1400米，賽前刻意安排試課1700米閘練氣，應為今仗（14日）凖備就緒。

昨日（13日）開飛4.9倍，5點4.3倍，現時再輕輕落到3.6倍W大熱，1.5倍P。

早餐飛勁，睇飛信心十足可勝任此路程，今仗有運排到好位好跑，信佢WP兼顧。

「美麗笑容」上場跑同程打開勝利之門，所做贏馬時間晤錯。今仗趁勇再跑同程，昨日開飛6.6倍，5點輕輕落到5倍，現時再落到4.5倍W，1.7倍P。

睇早飛相當硬淨，完全晤怕升班。今仗負超輕磅又排到好位，馬房一Q返晤奇。

「超級綠洲」近仗跑長晤得，今仗重跑贏馬路程1400米應會好跑，昨日開飛5.6倍多飛，5點回上10倍，現時11倍W，3.6倍P。

墊底飛有，如臨場落到6至7倍就硬淨嚟會跑得好。

「載譽歸來」近幾仗跑級際賽雖然落第，但表現晤差。

今仗跑番一班賽雖然要負頂磅，但應會有優勢，昨日開飛7.7倍，5點稍回上8.9倍，現時又落返5.4倍W，1.7倍P。

有早餐飛支持，可能始終擔心重磅，不過三甲都可預佢一票嘅。

提供：4加州雷電、9美麗笑容、5超級綠洲、1載譽歸來

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199