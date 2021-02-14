第五場四班1200米：「神舟時代」今仗初出，賽前田泰安親手操足連試閘都不假手於人。

昨日（13日）開飛7.8倍，5點落到3.3倍大熱，現時4.3倍W，2.4倍P。

早餐飛相當勁，睇飛好有信心一出即勝，齋W捧場。

「極速奔馳」10月尾跑同程第二後，休息至今再上陣，賽前在從化操足，今仗再跑同程排好位。

昨日開飛12倍，5點落到6.6倍，現時6.2倍W，2倍P。

雖然久休復出，但早飛勁，似對今仗好有信心，睇飛係冇W有P咁款，要預佢一票。

「皇龍福將」另一匹初出馬，在從化操足，埋門試兩課閘輕勝升火待發。

昨日開飛27倍，5點22倍，現時13倍W，4.2倍P。

有些少早餐飛，現時有呢個賠率抵博，最佳半冷。

「騰龍駒」上場重現水準入Q，今仗重跑久未跑過嘅田草1200米兼強配潘頓。

昨日開飛8.2倍，5點7.9倍，現時落到6.3倍W，1.9倍P大熱。

早飛浸浸落，而位置飛超多，睇飛入硬三甲，要預佢一票。

提供：5神舟時代、8極速奔馳、6皇龍福將、2騰龍駒

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