正式跟大家拜年，祝各位馬迷馬運亨通、身體健康。

大年初三，俗稱「赤口」，同時亦為西方情人節。赤口可稱為「赤狗日」，為不吉利的日子，並視為凶日，切忌在此日開市。另外「赤」字代表「赤貧」，因此外出拜年容易沖犯赤狗神，而且會帶來貧窮。

每年的大年初三均不宜外出拜年或邀請客人到家中作客，因為容易與他人發生口角、爭執。

因此為了防止口舌是非，一般會避免在赤口日出外向親友拜年；相反大多數人會選擇留在家中祭祀神明，或是出門拜神，例如可選擇到車公廟祈福或參與賽馬活動。

除此以外，赤口日亦有禁忌要特別留意：

首先，不要打爛碗碟，若真的不小心打爛，便要馬上説「落地開花，富貴榮華」、「歲歲平安」等，及用紅紙包好，待年初五再扔掉。

其次，不要打罵孩子，若在赤口當日打罵孩子，否則會一整年家嘈屋閉。

今期財位位於正南，可以以三區來劃分，港島區的淺水灣及赤柱；九龍區的土瓜灣、尖沙咀及紅磡；新界區的青衣、荃灣及葵涌均屬該區財位。

第九場蔡廐明星馬「好眼光」服役至今只報名跑田草1200米，可見幕後取勝決心。

此駒從四班跑上三班，贏馬姿態均非常輕鬆順利，表現越見進步。

上仗在三班負125輕磅，一出閘已輕鬆放頭，最終大勝兩個馬位，贏馬姿態輕鬆俐落。

今仗初上二班負輕磅，有望再度取勝。

撰文：唐碧霞（洋名Yoki）

唐碧霞老師是一名命理師、司儀和節目主持，從十多歲起便醉心研究玄學命理，師承多位著名堪輿學家及隱世高人，對子平八字、面相及掌相等術數均甚有研究，尤其專門推算姻緣，期望把堪輿學生活化，讓社會大眾也能從中有所裨益。

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