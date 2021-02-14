仲記得前馬王「步步友」，當年因為體重達1300磅，加上佢件黑色為主色嘅綵衣，因而有「黑衣巨人」嘅外號。

周日（14日）第四場隻初出馬「跑得寶寶」仲誇張，抵港時已有傳聞指佢嘅體重有1400磅，直至賽前體重正式公佈，呢匹四歲馬體重為1389磅，係全港現役最重嘅賽駒。

大隻馬試足五課大閘先上陣，頭四課走勢並唔特別，直至今個月喺從化贏出1200米草閘，姿態已較早前輕鬆，呢匹大隻仔步幅闊大，但初出都係先觀察一次先。

呢場四班1200米有四匹初出馬，同場亦有最港全老嘅10歲賽駒「歡樂小子」列陣，馬主係駱民智。

佢較現役另一匹10歲老馬「奇真」年長五個幾月，「歡樂小子」喺2010年10月15日出世，13年尾由澳洲運到香港服役，今季已經係第八季。

雖然季內冇馬贏，七次上陣只得一亞兩殿，但最差嘅成績都有第六名，以老馬嚟講真係唔失禮。

馬主喺前季從澳洲引入過另一匹自購新馬「智醒神」，可惜呢匹新力軍因為腳患，未上陣就退役。

上季與友人合夥嘅「城市獵人」，亦因進度問題至今仍未上陣，結果爭功重任繼續由「歡樂小子」負責。

撰文：林湛穎

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199