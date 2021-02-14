第三場四班1400米：「勁力十足」前仗輕鬆贏同程，上仗再跑大熱2倍輸可能因為太熱，今仗再跑同程。

昨日（13日）開飛2.9倍，5點落到2.7倍，現時再落到2.8倍W，1.3倍P。

早飛勁到不得了，似今仗要補飛，不過希望可以回番有3倍。

「金津一號」今仗初跑草地。

昨日開飛13倍，5點企住13倍，現時依然13倍W，4.9倍P，有墊底飛支持。

賽前雖然無試草閘，但苦操兩個月目標為今仗，睇飛有信心，隨時爆俾你睇，此場最佳半冷。

「觀世界」上場跑田草1200米爆75倍大冷，今仗增程跑1400米兼排外檔起步。

昨日開飛只得2.4倍，5點稍回3.9倍，現時4.5倍W，21.7倍P。

今場早餐飛勁，如賠率可回上10倍嘅話，呢個寶尾都可以追嘅。

「萬市之光」上仗初跑同程114倍跑第八，但都走咗少少光，今仗再跑改配巴度。

昨日開飛23倍，5點17倍，現時再落到13倍W，3.7倍P。

有早餐飛支持，今仗應會有接近演出。

提供：1勁力十足、8金津一號、10萬市之光、2觀世界

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