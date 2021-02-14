牛年首次賽事（14日），並未有騎練中三元，至於起孖的有五人，分別是練馬師沈集成及希斯；騎師則為潘頓、何澤堯與蘇銘倫。

潘頓於尾場第三班1600米賽事，贏大熱Win「足金好球」（丁冠豪馬房），後來居上，以總分36分，險勝34分的何澤堯，成為今天賀歲馬的騎師王。

四歲自購馬「足金好球」上次已在潘頓胯下勝出同程，今仗人馬合作再下一城，潘頓在尾三場賽事包辦兩Win。

同場亞、季軍之爭鬥得異常激烈，全場獨贏賠率最冷的「繽紛遊戲」（羅富全馬房）臨場是110倍大冷門，與另一冷門16倍之「精準快車」（姚本輝馬房）殺得難分難解，最後出動電眼判決仍然無法分出勝負，兩駒同獲平頭亞軍。

第11場單Win及組合獨贏A1分別派30.5元及18.5元。

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