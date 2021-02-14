希斯旗下三歲澳洲自購新馬「佳運財」在今午（14日）初三賀歲賽爆冷掄元，成為馬房季內第四匹服役或在港一出即勝的賽駒。

「佳運財」賽前大部份快跳及試閘皆由楊明綸經手，然而今仗此駒卻配上史卓豐，希斯坦言對徒孫感到抱歉。

希斯說：「『佳運財』能夠一出即勝，我當然感到開心。」

「但我對於楊明綸也有一些歉意，騎者在晨課時替此駒出了不少力，但入紙報名時我與馬會董事都同時誤以為他今仗有其他座騎。」

「所以最終找了史卓豐操刀，因此真的很抱歉。」

「這匹三歲馬在港初出，即能以後備身份補上贏馬，有運之餘也充分反映其潛質優厚，日後應有不錯前途。」

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