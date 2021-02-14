第四場四班1200米：「醒旺財」上場跑同程閘前落飛到9倍開跑，可惜後上第三，如騎得好啲應可入Q，今仗改配巴度排好位。

昨日（13日）開飛6.4倍，5點輕輕落到5.4倍，現時企住4.6倍W，1.6倍P大熱。

早飛相當重，今仗強配似想收復前失，1W3P贏到笑眯眯。

「尖辣椒」上場雷神騎23倍跑同程差啲爆成，今仗再跑因雷神停賽還配潘頓。

昨日開飛2.8倍大熱，5點回上7.9倍，現時5.3倍W，2.2倍P，明顯有墊底飛，有信心嘅。

只怕上場偷雞不成錯失機會，今場成熱門會跑得無咁好，不過入三甲依然有機會。

「有得精彩」上場跑同程閘前落重飛博，可惜因檔劣最後只跑第四博失，今仗改配田泰安再跑同程。

昨日開飛25倍，5點大幅落到8.5倍，現時9.8倍W，3.1倍P。

有早飛支持，雖然今仗排位依然唔好，但只要臨場際遇好，今場再贏唔奇。

「大眾開心」上場跑同程大熱第四，睇落無跑錯但可能係輸重磅。今場再跑用周俊樂减磅係明智，昨日開飛14倍，5點落到6.9倍，現時再落到6.1倍W，2.1倍P。

睇早飛好有信心，買三重，四重彩要預佢一票。

提供：14醒旺財、3有得精彩、12尖辣椒、1大眾開心

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