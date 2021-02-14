第九場二班1200米：「顯心星」練馬師安排上從化小休重新操練，埋門試多課草閘已凖備就緒。

昨日（13日）開飛43倍，5點落番17倍，現時9.1倍W，2.6倍P。早飛係晤算多，但今場有大樹遮蔭，有咁好賠率當然抵博，買WP啦！

「好眼光」升二班跑，排好位兼負輕磅依然有利佢前領跑法。昨日開飛8倍，5點落到3.5倍，現時2.3倍W，1.2倍P。

睇飛就話你知，無懼升班，一於信佢，現時3搭11呢條Q居然有12倍，就真好抵買，晤好錯過。

「順勢贏」上場升二班跑同程第三，如非沿途際遇晤好，應可再跑近。

今仗再跑，昨日開飛41倍，5點落船到17倍，現時14倍W，2.5倍P。睇飛係贏晤到，但應可以入三甲。

「福逸」昨日開飛只得1倍嚇親，5點1.8倍依然好熱，現時回上3.6倍W，1.6倍P。

早飛熱得好誇張，晨早落定飛，似乎完全晤驚明星馬「好眼光」咁話，睇吓最後結果係咪咁簡單？

提供：3顯心星、11好眼光、10順勢贏、5福逸

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