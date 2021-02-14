武肺疫情影響下，是日（14日）沙田馬場舉行年初三賀歲賽，是開埠以來首次同日半閉門，甚至可說是閉門作賽。

須知沙田馬場今次不讓公眾馬迷進場，只招待預先訂座出賽馬主及親友，而且投注站亦關閉，只接受電話及電子投注。

結果全日11場草地賽投注額仍創年初三及今季單日新高，達至18.43億元，馬場可謂不旺丁而大旺財。

賀歲賽一向馬場內有醒獅表演、敲銅鑼等節目，今年統統取消，馬迷未能入場，只留在家中看電視及網上直播賽馬。

頭場賽事開跑前，中午時份由馬會主席陳南祿及行政總裁應家柏主持簡單的賀歲賽啟動儀式，之後場內播放預先錄影的醒獅表演。

是日馬會安排了財神向入場的馬主及其親友送上祝福，而所有人士入場都要按規定接受體溫檢測及必須戴口罩，以及使用「安心出行」程式記錄個人行蹤。

場內不少地方關閉，包括以往開場前已塞爆的公眾席，今年變得冷冷清清。

當馬匹衝過終點時，只有為數甚少的馬主叫喊，以往數以萬計馬迷嗌馬的哄動場面再也不見。

去年賀歲賽於2020年1月27日舉行，當時正值疫情爆發之初，馬會只讓已預先訂座的公眾人士入場，並設定上限為8,000人左右。

去年同日賀年盃，由時任馬會主席周永健主持賽後頒獎儀式，沒有高官甚至特首蹤影。

今年只限出賽馬主及其親友進場，入場人數僅有三、兩百人，創歷年同日新低，反而有財爺陳茂波在場頒獎給頭馬「美麗笑容」馬主美麗賽馬團體的代表郭少明，也是最近很多個月來首度有官員現身賽馬日。

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