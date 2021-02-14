周日（14日）是農曆年初三，又是賀歲賽馬日子，同樣係西方情人節，對於羅富全嚟講，這天嘅意義是其五十五歲生日。

家人與其慶祝生日之餘，佢都要同老婆慶祝埋情人節。

羅富全對屋企人非常好，是一位好老公之餘，又是一位好老竇，所以佢生日，其囝囡當然要同佢慶祝。

日前其子濼濼提早同老豆慶祝，更準備好一個蛋糕，寫住「一家之主」，就知全哥在家中非常受到尊重。

而佢開倉至今一直得到囝囝幫助，兩父子一條心做好馬房，實行拍住上打天下。

撰文：關志彬

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