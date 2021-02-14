練馬師沈集成在上次沙田日賽（6日）連番搏失，終止本身田戰九連勝紀錄。

然而這一位華籍倉主今期（14日）重新駁纜，在第三場第四班1400米賽事，夥拍今次作訪港告別戰的騎師蘇銘倫，合力替四歲馬「弗雷」打開勝門。

此賽開跑前一分鐘，「弗雷」獨贏賠率急速起票，最終着綠格被捧成4.2倍，搶走埋「觀世界」（容天鵬馬房）次熱門地位。

「弗雷」在陣上表配虎虎有威，飛到馬到，最後直路透出便奠定勝局，取得服役生涯首捷。

沈集成說：「『弗雷』前仗在港初出於1400米已跑得不錯，上仗跑1200米對牠來說短了一點，今次回師此程便順利取勝。」

「其實此馬今次排14檔起步，賽前我也有點擔心，幸好蘇銘倫發揮得好，按足策騎指示跟前一點競逐。」

「雖然都走三叠，但全程找到遮擋，結果在末段一攻而破。」

第三場單Win及組合獨贏A2分別派42元及23.5元，二重彩派319元。

至於跑獲第二至四名為「觀世界」、「鎂之妙」與「勁力十足」。

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