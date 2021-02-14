希斯今季重返香港擔任練馬師，在開鑼日（去年9月6日）憑「友盈有款」及「精彩勇士」梅開二度，表現技驚四座。

豈料希廐成績隨後陷入低迷，直至今午（14日）牛年首次賽日才再次在單日贏得兩Win，恰巧兩次均是在田草A欄賽事。

「包裝太保」今仗改配何澤堯並增程角逐1400米，結果此駒交回初出時的凌厲後勁，摘下季內第二Win，希斯及何澤堯雙雙起孖。

第六場及第七場兩匹頭馬「博愛友威」及「包裝太保」，上仗均是由潘頓策騎，結果雙雙換人贏馬兼囊括第六口孖寶，派227元。

希斯表示，「包裝太保」今仗除下眼罩後，懂得放鬆去跑，立即交出應有水準。

練者說：「『包裝太保』的質素優秀，加速力很強。」

「我認為馬兒即使升上二班亦有爭勝能力，長遠來說可以扳至1600米。」

第七場單Win及組合獨贏A2分別派85.5元及23元，二重彩派5,726元。

第二至四名順序為「閃得快」、「佳運來」及「聰明導彈」。

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