華人騎練素來是年初三賀歲馬主角，惟今午（14日）田戰要到第五場才有首個本地贏馬組合出現，此乃攜手為「十二馬」爆半冷開齋的何澤堯及蘇偉賢。

這匹四歲澳洲自購新馬上季出道連番搏失跑位置，而且一直與何澤堯並肩作戰。

「十二馬」卒之跑到今場四班1200米，沿途前置守好位拍住放頭馬易主初出的「紅旺」，直路在外疊望空順勢加速超越後駒直奔終點，就此打開服役勝利之門，姿態可算輕鬆自如。

早於第二場五班1400米，何澤堯與蘇偉賢有次熱「合夥贛勁」末段姍姍來遲跑第三，兩人終在今場補中，同於牛年旗開得勝。

第五場二至四名分別為「紅旺」、「騰龍駒」及「神舟時代」。

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