本地騎師何澤堯自19年11月17日策騎「牛角仔」之後，事隔15個月，再為蘇偉賢馬房建功。

騎練二人今期（14日）合作兩駒「十二馬」、「合夥贛勁」取得一冠一季成績。

贏馬的「十二馬」上季出道後跑過六仗，從未甩過獎金，均由何澤堯經手，今仗終於坐正，賽後練馬師蘇偉賢感到高興。

蘇偉賢說：「雖然『十二馬』之前幾仗未勝，但表現其實不算失望，之前五次出賽僅一次不入前四名，未贏只因馬匹需時適應水土而已。」

「此馬季初時曾在從化踢傷腳，但只是小問題，今季稍事休息後已可上陣，今仗更在1200米打開勝門。」

「我認為牠不是一匹太短的馬，日後應該會逐步增程，何澤堯也認為『十二馬』潛質不俗，希望馬兒可以繼續進步。」

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199