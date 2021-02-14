第十場三班1200米：「樂滿貫」上場輸得冤枉，今仗（14日）轉跑田草1200米兼用潘頓似想還盅。

昨日（13日）開飛9.4倍，5點回上15倍，現時6.4倍W，2.8倍P。早餐飛唔夠勁，要如臨場落到6倍就現真章。

「志力同心」上場季內初出39倍跑同程第五，表現不過不失，昨日開飛2倍大熱無人估到，5點稍回上4倍依然大熱，現時5.8倍W，3倍P。

早飛多而硬淨，睇飛今仗應會出擊，WP要兼顧。

「簹多福」上場用雷神騎跑同程只得第四令人失望，今仗重配入位騎師史卓豐，昨日開飛18倍，5點落到10倍，現時7.2倍W，2.3倍P。

早飛有啲但晤夠信心，始終今仗要排外檔起步有影響，論馬入位唔難，但要靠騎師發揮，有得分要預佢。

「至尊高陞」改跑1200米用彭國年，昨日開飛7倍，5點回上13倍，現時10倍W，3.8倍P。

有些少墊底飛，今仗火燒都唔會熱，半冷在此。

提供：2樂滿貫、1志力同心、3簹多福、8至尊高陞

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